По требованию прокуратуры Мордовии ребенок был обеспечен необходимым лекарственным препаратом

Прокуратура Мордовии по обращению матери ребенка-инвалида, страдающего тяжелым заболеванием, провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан.

Было установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты исчерпывающие меры по закупке лекарственного препарата и организации обеспечения им нуждающегося ребенка. Матери ребенка было сообщено об отсутствии его поставок в республику.

В ходе проверки ребенок-инвалид был обеспечен необходимым лекарственным препаратом.

По результатам проверки и. о. прокурора республики внес представление министру здравоохранения региона.

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Источник: epp.genproc.gov.ru