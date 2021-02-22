Жителям посёлка Левженский предстоит выбрать объект благоустройства

Посёлок Левженский Рузаевского района принимает участие в программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках указанной программы планируется благоустройство общественной территории. Голосование пройдет на единой цифровой платформе министерства строительства России. На выбор предлагается два общественных пространства. Это сквер по ул. Центральной рядом с домом №25 и территория у новой спортивной площадки.

В этом году голосование по проектам благоустройства общественных территорий будет проходить с 26 апреля по 30 мая.

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Источник: ruzaevka-rm.ru