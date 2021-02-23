В Саранске 24 февраля ограничат движение по улице Володарского

В Саранске 24 февраля будет ограничено движение транспортных средств по улице Володарского.

В период с 08:00 до 23:00 24 февраля движение транспортных средств будет ограничено по ул. Володарского на участке от дома № 14 по ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru