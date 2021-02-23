В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра

В Саранске был зарегистрирован факт обнаружения и изъятия поддельного денежного знака номиналом 5 тыс. рублей.

Банкнота была обнаружена сотрудником финансового учреждения при проверке денежных средств, поступивших от гражданина Узбекистана 1986 года рождения.

Предъявитель банкноты рассказал, что работает фасовщиком у индивидуального предпринимателя, который приходится ему братом, осуществляющего розничную реализацию орехов и сухофруктов в торговом павильоне, расположенном на территории оптовой базы в Саранске. С целью оплаты поставщикам за орехи он передал с торговой выручки ему 360 тыс. рублей, которые необходимо было внести на расчетный счет. Предприниматель пояснил, что указанная сумма сформировалась с выручки торговой точки за один месяц.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф