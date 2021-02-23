Бдительность помогла предпринимателю из Чамзинки не стать жертвой мошенников

В Чамзинке предприниматель благодаря бдительности не стал жертвой мошенников.

Некоторое время назад 40-летнему жителю указанного населенного пункта позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие мошенники в момент их беседы пытаются похитить денежные средства мужчины, а затем заявил, что с предпринимателем свяжется якобы полицейский. Последний, выйдя на связь, попросил мужчину продиктовать номер его банковской карты и код, полученный в смс-сообщение, объясняя необходимость получения данных сведений операцией по предотвращению упомянутых преступных действий. После того, как предприниматель сообщил якобы стражу порядка необходимую информацию, на его счет были зачислены денежные средства в сумме 242 тыс. рублей. Как выяснилось позже, это был кредит, оформленный мошенниками на имя мужчины. Затем якобы полицейский попросил предпринимателя перечислить деньги на некий безопасный счет. Мужчина, засомневавшись в надежности своего собеседника, обратился в полицию, где ему сообщили, что сотрудник с данными, которые озвучил мошенник, у них не работает. После этого предприниматель прервал беседу со злоумышленником.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф