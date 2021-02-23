Сотрудники МВД напоминают жителям Мордовии о приостановлении личного приема граждан

МВД по Мордовии напоминает о приостановлении личного приема граждан.

Приостановление личного приема граждан связано с необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Гражданам рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме с помощью сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального сайта МВД России и официальных сайтов подразделений системы МВД, а также оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел (при его наличии).

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Источник: 13.мвд.рф