В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правила регистрации»

На территории Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Правила регистрации».

В рамках указанной операции было осуществлено более 200 проверок правил регистрации. Было составлено 142 протокола об административном правонарушении по линии регистрационно-паспортной работы (60 - за проживание без паспорта либо по недействительному паспорту, 52 - за умышленную порчу либо утрату паспорта, 17 - за непредставление информации о регистрации граждан РФ по месту пребывания в орган регистрационного учета либо представление её в искаженном виде, 13 - за проживание без регистрации).

Было выявлено два факта фиктивной регистрации граждан России и один факт фиктивной постановки на миграционный учет по месту жительства гражданина Таджикистана.

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Источник: 13.мвд.рф