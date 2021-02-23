В Мордовии по инициативе полицейских воспитанники социального приюта побывали на футбольном поле и посетили центр хоккея

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Мордовии совместно администрацией футбольного стадиона «Мордовия Арена» было проведено мероприятие, направленное на расширение кругозора знаний, пропаганду здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом среди воспитанников социального приюта для детей и подростков «Надежда».

Несовершеннолетние не только совершили обзорную экскурсию по спортивному объекту, но и побывали на футбольном поле, на котором играли знаменитые на весь мир футболисты.

Воспитанники приюта посетили центр хоккея, где проверили свои способности и навыки владения клюшкой и точного броска шайбы. В рамках мероприятия ребята также сыграли в мини-футбол и проверили свою силу в перетягивании каната.

Завершилось мероприятие спортивной викториной и вкусным ужином.

Также читайте о том, что сотрудники МВД напоминают жителям Мордовии о приостановлении личного приема граждан.

Источник: 13.мвд.рф