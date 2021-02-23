Слесарь из Саранска, решивший купить шины, стал жертвой мошенника

В Саранске местный житель, решивший приобрести шины, стал жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 49-летний житель Саранска, который работает слесарем, на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобильных шин. Мужчина связался с продавцом, который прислал ему ссылку для оплаты. Как выяснилось позже, данная ссылка ввела на сайт-двойник. Перейдя по указанному мошенником электронному адресу, пострадавший ввел данные своей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. После этого со счета горожанина были списаны денежные средства в сумме 35980 рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф