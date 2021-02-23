В Рузаевке изъяли из оборота фальшивую денежную купюру

В Рузаевке были изъята из оборота поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Предъявителем поддельного денежного знака является 40-летняя жительница Рузаевки. Женщина пояснила, что она работает бухгалтером в одной из районных организаций и в банк пришла, чтобы положить на счет 218 тыс. рублей. Эти деньги были сформированы в результате сбора торговой выручки с трех магазинов. Опрошенные продавцы торговых точек не смогли вспомнить, кто им предоставил денежные купюры достоинством 5 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф