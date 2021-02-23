В Саранске студенты приняли участие в квесте «Эра правопорядка»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Полиция и дети» управлением по контролю за оборотом наркотиков, правовым отделом МВД по Мордовии совместно ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр», МАУК «Городские парки» было проведено профилактическое мероприятие в формате квест-игры «Эра правопорядка».

Указанное мероприятие было направлено на профилактику наркомании, асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни среди студенческой молодежи.

В мероприятии приняли участие команды техникума пищевой и перерабатывающей промышленности, политехнического техникума, музыкального училища имени Л.П. Кирюкова, промышленно-экономического колледжа, техникума энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева.

Каждый этап игры был тематическим, направленным на профилактику совершения преступлений, терроризма, чрезвычайных ситуаций и пропаганду здорового образа жизни.

В результате упорной борьбы первое место завоевала команда Саранского политехнического техникума.

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Источник: 13.мвд.рф