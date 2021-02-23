В одном из детских садов Зубово-Полянского района прошла акция «Азбука дорожного движения»

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии продолжают рассказывать воспитанникам детских садов о том, как правильно вести себя на дорогах.

Одно из таких мероприятий было проведено на базе детского сада в Зубово-Полянском районе.

Акция «Азбука дорожного движения» направлена на профилактику дорожно-транспортного травматизма и формирования у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дорогах.

Инспекторы ГИБДД провели открытое занятие совместно с педагогом старшей разновозрастной группы детского сада.

Вместе с воспитателями полицейские в доступной для малышей форме рассказали о ПДД и правилах поведения в различных дорожных ситуациях. Мероприятие продолжилось викториной, где дети разгадывали загадки, рассказывали стихи и исполняли песни на тему безопасности дорожного движения.

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Источник: 13.мвд.рф