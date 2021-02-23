В Мордовии студент остался без денег, пытаясь продать гитару

В Мордовии гражданин Туркменистана лишился денежных средств при попытке продать гитару.

Недавно 21-летний гражданин Туркменистана, который является студентом одного из учебных заведений Мордовии, разместил на популярном сайте объявление о продаже гитары. В кратчайшие сроки с молодым человеком связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести музыкальный инструмент и попросил парня продиктовать номер его банковской карты и код, полученный в смс-сообщении, якобы для перечисления оплаты. После того, как пострадавший сообщил незнакомцу необходимую информацию, с его счета были списаны денежные средства в сумме 6,4 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф