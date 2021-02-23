В Мордовии полицейские приняли участие в соревнованиях по мини-футболу

В Мордовском региональном обществе «Динамо» прошли соревнования по мини-футболу.

В указанном турнире приняли участие шесть команд: сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саранску соревновались с представителями отделов полиции города.

Победу одержала команда отдела полиции №1 (по обслуживанию Октябрьского района). Второе место заняла сборная первой роты отдельного батальона ППС. Почетное третье место заняла команда отдела полиции №3 (по обслуживанию Ленинского района).

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Источник: 13.мвд.рф