В Саранске прошла акция «Чистый город! Здоровый город!»

На территории Саранска была проведена антинаркотическая акция под названием «Чистый город! Здоровый город!».

В рамках указанной акции были проведены мероприятия по выявлению и удалению надписей, содержащих пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в Саранске.

Принятые меры по удалению рекламы наркотиков с фасадов административных зданий, жилых домов и построек не только способствуют снижению спроса на наркотики, но и предотвращают мошеннические действия.

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Источник: 13.мвд.рф