Житель Мордовии погасил долг по кредиту, чтобы продать земельный участок

В отделении судебных приставов по Кочкуровскому району на исполнении находилось исполнительное производства о взыскании с местного жителя задолженности по кредитным платежам в размере 195 тыс. рублей.

В целях взыскания задолженности судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия с имуществом, а также постановление об ограничении в праве выезда за границу. Мерами принудительного исполнения с должника было взыскано 80 тыс. рублей.

Затем должник решил продать земельный участок. Гражданин обратился в службу судебных приставов и погасил остаток своей задолженности в размере, а также исполнительский сбор.

Также читайте о том, что в Мордовии студент остался без денег, пытаясь продать гитару.

Источник: r13.fssprus.ru