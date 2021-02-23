Неизвестный преступник похитил у 65-летнего жителя Саранска более 60 тысяч рублей

В Саранске местный житель лишился денежных средств, продавая диван.

Некоторое время назад 65-летний житель Саранска на популярном сайте объявлений разместил публикацию о продаже старого дивана за 1 тыс. рублей. С горожанином связался неизвестный парень, который заявил о намерении приобрести товар, а также сообщил о том, что он якобы проживает в отдаленном районе Мордовии. Затем незнакомец попросил пострадавшего под предлогом намерения перечислить оплату продиктовать данные банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. Горожанин сообщил якобы покупателю необходимые сведения, после чего с его счета были похищены денежные средства в сумме 66 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф