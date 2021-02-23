В Мордовии судебные приставы подвели итоги работы за 2020 год

В УФССП РФ по Мордовии состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за 2020 год и поставлены задачи на текущий год.

Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями в прошлом году, составила 3,317 млрд рублей. В бюджеты различных уровней перечислено 1,039 млрд рублей, эти деньги будут направлены на обеспечение различных социальных программ, в том числе на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, материнского капитала, детских пособий, стипендий и других выплат.

В числе приоритетных в 2020 году оставались исполнительные документы о взыскании алиментных платежей. Всего на содержание детей было взыскано алиментов на сумму более 170 млн рублей.

При взаимодействии с органами прокуратуры был обеспечен контроль за исполнением требований исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате. Взысканная сумма задолженности по зарплате составила более 44 млн рублей.

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Источник: r13.fssprus.ru