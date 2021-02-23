В УФССП РФ по Мордовии выбрали лучшее структурное подразделение

В УФССП РФ по Мордовии были подведены итоги смотра–конкурса на звание лучшего структурного подразделения за 2020 год.

Победителем смотра–конкурса стало отделение судебных приставов по Дубенскому району под руководством Щербакова Андрея Николаевича.

Второе место третий год подряд занимает отделение судебных приставов по Рузаевскому району, начальником которого является Парафонова Елена Борисовна.

Третье место присуждено отделению судебных приставов по Инсарскому и Кадошкинскому районам, которым руководит Клочкова Людмила Александровна.

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Источник: r13.fssprus.ru