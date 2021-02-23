В Мордовии из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм была приостановлена работа магазина

Сотрудники отделения судебных приставов по Ичалковскому и Большеигнатовскому районам УФССП РФ по Мордовии исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности магазина на 7 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В ходе проведения проверки индивидуального предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность в магазине продовольственных товаров, расположенном в п. Смольный, специалисты выявили ряд нарушений. В торговом зале отсутствует оборудование для дезинфекции воздуха и дезинфицирующие средства. Кроме того, не проводится дезинфекция оборудования и инвентаря, запас дезинфицирующих средств не создан.

По информации пресс-службы УФССП РФ по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru