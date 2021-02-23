Спортсмен из Мордовии завоевал две золотые медали на Кубке России по легкой атлетике

Спортсмен из Мордовии успешно выступил на Кубке России по легкой атлетике.

В Новочебоксарске прошли Кубок России и всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата.

Воспитаннику САШ паралимпийского и сурдлимпийского резерва Е. В. Швецова Евгению Швецову удалось дважды подняться на высшую ступень пьедестала почета. Спортсмен стал лучшим на 800 м (2:29,32 сек.) и на 200 м (24,81 сек.).

Ранее на дистанции 400 м в объединенном забеге класса Т-36 и Т-35 он занял второе место с результатом 55,18 сек.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские приняли участие в соревнованиях по мини-футболу.

Источник: mordovia-sport.ru