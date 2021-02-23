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Спортсмен из Мордовии завоевал две золотые медали на Кубке России по легкой атлетике

Спортсмен из Мордовии завоевал две золотые медали на Кубке России по легкой атлетике

Спортсмен из Мордовии успешно выступил на Кубке России по легкой атлетике.

В Новочебоксарске прошли Кубок России и всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата.

Воспитаннику САШ паралимпийского и сурдлимпийского резерва Е. В. Швецова Евгению Швецову удалось дважды подняться на высшую ступень пьедестала почета. Спортсмен стал лучшим на 800 м (2:29,32 сек.) и на 200 м (24,81 сек.).

Ранее на дистанции 400 м в объединенном забеге класса Т-36 и Т-35 он занял второе место с результатом 55,18 сек.

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Источник: mordovia-sport.ru