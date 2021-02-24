В Мордовии отменили занятия в школах

В Мордовии сегодня, 24 февраля, были отменены занятия в школах.

По причине существенного понижения температуры воздуха были отменены занятия и переведены на дистанционный режим обучения вторые-одиннадцатые классы во всех городских и сельских школах республики.

У первоклассников в период с 22 по 28 февраля были организованы дополнительные каникулы.

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Источник: info-rm.com