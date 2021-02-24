В Рузаевке в результате пожара погиб ребенок

В Рузаевке произошел пожар, в результате которого погиб ребенок.

В ночь на 24 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Тургенева. По указанному адресу загорелся частный жилой дом №13. К моменту приезда пожарных имело место открытое горение постройки.

В результате данного пожара погиб мальчик 2010 года рождения.

Пламя повредило дом на площади 40 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru