В Теньгушево 28-летний автомобилист сбил 67-летнюю женщину

В Теньгушево 67-летняя женщина попала под колёса автомобиля.

Происшествие произошло утром 21 февраля на улице Муклецова. По предварительной информации, 28-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21124, превысив скорость, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на 67-летнюю женщину, которая шла по левой обочине.

Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы.

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Источник: гибдд.рф