В Саранске пожар унес жизнь пенсионера

В Саранске произошел пожар, который унес жизнь пенсионера.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 21 февраля. Огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме №8, расположенном по адресу – улица Некрасова. Пламя уничтожило квартиру №2 на площади 20 квадратных метров.

В результате пожара погиб гражданин 1946 года рождения. Известно, что мужчина был дядей владелицы квартиры.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru