В Зубовой Поляне был задержан пьяный водитель легковушки

В Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

В ночь на 23 февраля на улице Новикова-Прибоя сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21144. За рулем транспортного средства находился 33-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф