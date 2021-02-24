В Мордовии полицейские провели операцию «Быт»

На территории Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под называнием «Быт».

Указанное мероприятие было направлено на повышение эффективности профилактического воздействия на лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, предупреждение, пресечение тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в данной сфере.

В рейдах участвовали более 300 сотрудников территориальных органов внутренних дел республики, а также представители общественности и внештатные сотрудники полиции.

Было проверено более 2 тыс. объектов жилого сектора, 364 объекта торговли на предмет выявления мест реализации контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Было установлено и поставлено на контроль 5 притонов. Осуществлено около 1,5 тыс. проверок лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

За время проведения мероприятия в органах внутренних дел республики было поставлено на профилактический учет 53 лица.

Было выявлено 30 преступлений, по которым возбуждено 24 уголовных дела. Было задокументировано 205 административных правонарушений.

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Источник: 13.мвд.рф