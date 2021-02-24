В Зубовой Поляне загорелась баня

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 23 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Озерной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №7 горит баня. Пламя повредило постройку на площади 1,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевке в результате пожара погиб ребенок.

Источник: 13.mchs.gov.ru