В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло вечером 23 февраля на территории Октябрьского района города. На пересечении улиц Ульянова и Комарова не смогли разъехаться два автомобиля. Марки транспортных средств не сообщаются.
В результате столкновения машин пострадал человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
Причина столкновения транспортных средств устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru