В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло вечером 23 февраля на территории Октябрьского района города. На пересечении улиц Ульянова и Комарова не смогли разъехаться два автомобиля. Марки транспортных средств не сообщаются.

В результате столкновения машин пострадал человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств устанавливается.

Также читайте о том, что в Теньгушево 28-летний автомобилист сбил 67-летнюю женщину.

Источник: 13.mchs.gov.ru