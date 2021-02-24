В Атюрьевском районе сгорела баня

В Атюрьевском районе произошел пожар, который уничтожил баню и повредил сарай.

Вечером 23 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Шайгуши. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелись баня и сарай.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Огонь уничтожил баню на площади 20 квадратных метров, а также повредил сарай на площади 45 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru