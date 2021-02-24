В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал человек

В Зубово-Полянском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло днём 21 февраля на 429-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Столкнулись два автомобиля, марки которых не сообщаются. Причине происшествия пока что устанавливается.

В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек. Информация о состоянии данного участника ДТП отсутствует.

На место инцидента для ликвидации последствий столкновения транспортных средств выезжали сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru