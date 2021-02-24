В Теньгушевском районе опрокинулся автомобиль

В Теньгушевском районе произошло опрокидывание автомобиля.
Сообщение об указанном ДТП поступило в экстренные службы поздним вечером 20 февраля. Рассматриваемое происшествие произошло на территории населенного пункта Телимерки. Опрокинулся автомобиль.
В результате опрокидывания транспортного средства телесные повреждения, о характере которых нет сведений, получил один человек.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие представители МЧС.
Причина опрокидывания транспортного средства не сообщается.
Также читайте о том, что в Теньгушево 28-летний автомобилист сбил 67-летнюю женщину.
Источник: 13.mchs.gov.ru