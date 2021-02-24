В Теньгушевском районе опрокинулся автомобиль

В Теньгушевском районе произошло опрокидывание автомобиля.

Сообщение об указанном ДТП поступило в экстренные службы поздним вечером 20 февраля. Рассматриваемое происшествие произошло на территории населенного пункта Телимерки. Опрокинулся автомобиль.

В результате опрокидывания транспортного средства телесные повреждения, о характере которых нет сведений, получил один человек.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие представители МЧС.

Причина опрокидывания транспортного средства не сообщается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru