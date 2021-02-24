Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска, который страдает потерей памяти

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается житель Саранска, который страдает потерей памяти.

Непомнящий Александр Иванович 1961 года рождения, который является жителем Саранска, с 23 мая 2019 года находится вне поля зрения родных и близких. В последний раз мужчина был замечен на улице Коваленко. Известно, что гражданин страдает потерей памяти, а также не может ориентироваться на местности.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 29-77-01, 76-08-80 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф