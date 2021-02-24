Житель Ромодановского района и его сестра стали жертвами неизвестных мошенников

В Ромодановском районе местный житель и его сестра стали жертвами неизвестных мошенников.

Несколько дней назад 43-летний житель указанного района обнаружил сайт салона, специализирующегося на предоставлении услуг интимного характера. Мужчина позвонил по телефонному номеру, имеющемуся на данном сайте. Гражданину ответила женщина, которая представилась Катей и продиктовала адрес в Саранске, куда нужно приехать для получения услуг. Мужчина прибыл по продиктованному адресу, после чего вновь связался с сотрудницей салона. Действуя по указанию женщины, пострадавший перечислил в качестве оплаты ожидаемого интимного события 7 тыс. рублей. После этого мужчине позвонил неизвестный гражданин, который представился администратором салона. Незнакомец заявил, что из-за неправильных действий пострадавшего при переводе денег была заблокирована касса организации, по причине чего клиенту нужно перечислить ещё 40 тыс. рублей. Мужчина, не располагая необходимыми финансовыми средствами, обратился за помощью к своей 39-летней сестре. Последняя, испугавшись за брата, перевела деньги. После того, как администратор салона попросил ещё 45 тыс. рублей, пострадавшие поняли, что они имеют дело с мошенниками. Затем мужчина и его сестра обратились в полицию.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф