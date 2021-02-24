В Чамзинке сгорели тюки с соломой

В Чамзинке произошел пожар, который уничтожил тюки с соломой.

Днём 23 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Юбилейной. Возле дома №1 загорелись тюки с соломой. Пожарные смогли не допустить последующее распространение огня. Благодаря этому расположенные поблизости постройки остались целы и невредимы.

Пламя уничтожило тюки с соломой на площади, составляющей 90 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания тюков с соломой в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru