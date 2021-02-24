В Лямбирском районе в ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Об указанном происшествии сотрудникам экстренных служб стало известно утром 20 февраля. Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 11:10. На 272-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом, столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина столкновения транспортных средств устанавливается.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru