В Мордовии осужденные играли в «Городки»

Осужденные лечебного исправительного учреждения №19 УФСИН РФ по Мордовии играли в «Городки».

Суть игры заключается в том, что бросками бит (палок) нужно выбить из «города» поочередно определенное количество фигур, составленных из пяти цилиндрических столбиков. Победителем считается игрок или команда, затратившие на выбивание фигур наименьшее количество бит.

По итогам проведенных соревнований победителем в командном зачете стали осужденные отряда №4, а в индивидуальном зачете - осужденный отряда №4 Собиржон Юлдашев.

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Источник: 13.fsin.su