Артем Здунов обсудил вопросы благоустройства Рузаевки

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 22 февраля в рамках рабочей поездки в Рузаевский район осмотрел площадь Тысячелетия в городе железнодорожников.

Благоустройство указанной общественной территории стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На обустройство площади потрачено более 35 млн рублей. Здесь созданы комфортные условия для активного досуга и отдыха молодежи и семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, граждан старшего поколения и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Артем Здунов обсудил с главой Рузаевского района Александром Сайгачевым вопросы дальнейшего благоустройства этой части города, в том числе застройку и озеленение территории. На месте пустыря планируется начать возведение жилого комплекса, также необходимо строительство нового здания ЗАГСа.

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Источник: e-mordovia.ru