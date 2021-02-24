Артем Здунов открыл соревнования по мотокроссу

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 22 февраля принял участие в открытии соревнований по зимнему мотокроссу.

Соревнования прошли в Рузаевском районе. Проводятся они второй год подряд, участниками стали ведущие мотогонщики Мордовии, Самарской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской областей.

Артем Здунов дал старт соревнованиям, а затем в качестве зрителя посмотрел заезд самых маленьких участников состязаний, а также показательные выступления опытных гонщиков на самых мощных мотоциклах.

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Источник: e-mordovia.ru