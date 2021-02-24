Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил новый детский сад в Рузаевке.

Указанное дошкольное учреждение было построено по нацпроекту «Демография». Как пояснил глава Рузаевского района Александр Сайгачев, строительство детского сада позволило ликвидировать очередь.

Новый детский сад рассчитан на 108 мест, каждая возрастная группа оборудована для игровой и образовательной деятельности. Все полы на первом этаже являются подогреваемыми.

Руководитель республики оценил качество строительства и функционал нового дошкольного учреждения.

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Источник: e-mordovia.ru