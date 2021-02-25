В Саранске девушка во время ссоры ударила сожителя ножом

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была задержана девушка, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю.

Поздним вечером 20 февраля 29-летняя жительница Саранска распивала спиртные напитки в компании своего 45-летнего гражданского супруга. В ходе попойки сожители поссорились из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений девушка ударила мужчину ножом в живот.

Пострадавший обратился за помощью к соседям. Последние вызвали медиков. Мужчина был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего колото-резаное ранение, проникающее в брюшную полость.

В отношении 29-летней горожанки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф