В Мордовии 19-летний парень, до смерти избивший знакомого, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 19-летнего местного жителя, который до смерти избил своего знакомого.

В декабре прошлого года 19-летний житель Ардатовского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, гостил у своего 48-летнего знакомого. В компании владельца жилья молодой человек распивал алкогольные напитки. В определенный момент между собутыльниками вспыхнула ссора, причиной которой стали былые обиды. Во время конфликта молодой человек жестоко избил оппонента. После этого обвиняемый ушел домой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

На следующий день обвиняемый вернулся в дом знакомого. Обнаружив труп мужчины, парень рассказал о факте смерти соседям, скрыв при этом подробности случившегося. Некоторое время молодой человек скрывался от сотрудников правоохранительных органов, но в итоге был задержан.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф