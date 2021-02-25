В Атяшевском районе в результате пожара погиб мужчина

В Атяшевском районе произошел пожар, во время которого погиб мужчина.

В ночь на 25 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Алово. На улице Карла Маркса загорелся частный жилой дом №145.

Пожарных вызвали сельчане, который увидели зарево и дым. Они сообщили, что горит задняя часть дома, зайти в постройку им не удалось. Когда на улице становилось холодно, владелец жилья 1958 года рождения оставался спать в задней части дома, в месте расположения печи. Передняя часть дома отапливалась другой печью. Часто постройка отапливалась двумя печами.

В результате пожара погиб владелец жилья.

Пламя повредило дом и расположенные поблизости надворные постройки на общей площади 130 квадратных метров.

Предварительной причиной пожара была названа неисправность печного отопления.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru