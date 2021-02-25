В Ельниковском районе в ДТП пострадала 55-летняя женщина

В Ельниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 55-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 24 февраля на 4-м километре дороги, соединяющей Ельники, Ст. Синдорово и магистраль, пролегающую между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 55-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074, превысив скорость, не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Женщина, управлявшая машиной, доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф