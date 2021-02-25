В Зубово-Полянском районе опрокинулся грузовик

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Утром 24 февраля на 3-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Каргал и Пичпанда с федеральной трассой М-5 «Урал», 49-летний водитель грузового автомобиля марки КамАЗ не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, вследствие чего потерял контроль над управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель грузовика доставлялся в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф