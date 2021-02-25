Бывший начальник ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району обвиняется в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в апреле – мае 2019 года обвиняемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, в салоне патрульного автомобиля применял в отношении остановленных водителей алкотестер, не включенный в реестр средств измерений. Затем он создавал видимость обнаружения у водителей наличие алкогольного опьянения и получал от них денежные средства в сумме от 3 до 10 тыс. рублей якобы за отказ от составления протокола. Всего за указанный период времени им было оставлено четыре транспортных средства из разных регионов России и получены денежные средства в размере 24 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru