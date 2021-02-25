В Саранске ограничат движение в районе гипермаркета «Мегастрой»

В Саранске в течение нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств в районе гипермаркета «Мегастрой».

Указанное ограничение вводится для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения в период подготовки и проведения в Саранске мотогонок на льду.

В период с 08:00 26 февраля до 21:00 28 февраля будет ограничено движение транспортных средств по автодороге с южной стороны от гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, 5) на участке от автодороги между данным торговым заведением и местом проведения соревнований до автодороги ко входу №1 стадиона «Мордовия Арена»; по автодороге ко входу № 1 упомянутого стадиона на участке от ул. Севастопольской до автодороги с южной стороны от гипермаркета; по автодороге между «Мегастроем» и местом проведения соревнований на участке от ул. Севастопольской до автодороги с южной стороны от гипермаркета.

С 10:00 до 18:00 28 февраля будет исключена стоянка транспортных средств по ул. Севастопольской (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Кочкуровской до моста через р. Инсар и железнодорожных путей по ул. Севастопольской.

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Источник: adm-saransk.ru