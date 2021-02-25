В Старошайговском районе загорелся жилой дом

В Старошайговском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
Вечером 24 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Старая Федоровка. На улице Пролетарской загорелся жилой дом №79. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru