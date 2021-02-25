В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день остановили две машины, которые находятся в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

Днём 24 февраля на 160-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 18-летний парень. При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №12 ММО МВД России «Краснослободский».

Вечером того же дня на 73-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границу с Чувашией, инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2114 под управлением 20-летнего молодого человека. Выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель и автомобиль были доставлены в ММО МВД России «Ардатовский».

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Источник: гибдд.рф