В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в краже веб-камеры

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже веб-камеры.

Неизвестный гражданин днём 5 февраля нынешнего года похитил из магазина, расположенного по адресу – улица Б. Хмельницкого, веб-камеру.

Все, кто что-либо знает о личности и нынешнем местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-84-03, 29-90-02, 38-10-94 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф